Митрополит Серафим совершил малое освящение храма во имя преподобной Евфросинии Московской Религия

Пенза, 30 мая 2022. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин малого освящения храма в честь преподобной Евфросинии Московской, который сооружен в микрорайоне «Спутник» в селе Засечном, после чего возглавил божественную литургию.

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Ему сослужили настоятель храма протоиерей Алексий Ладыгин, протоиерей Иоанн Яворский, игумен Сергий (Зайчиков), протоиерей Владимир Ольхов, иеромонах Августин (Зайцев), иереи Сергий Иванов и Игорь Сологуб, диаконы Ростислав Горшенев и Богдан Яворский.

Песнопения исполнил хор храма под управлением регента Анны Ладыгиной.

Во время богослужения владыка Серафим наградил правом ношения камилавки иерея Игоря Сологуба, который затем произнес проповедь перед причастием.

По заамвонной молитве глава Пензенской митрополии возглавил пасхальный крестный ход вокруг храма, после чего протоиерей Алексий Ладыгин поблагодарил правящего архиерея за визит и совместную молитву.

В ответном слове митрополит Серафим поздравил верующих с малым освящением, преподнес в дар приходу икону священноисповедника Иоанна Оленевского, а также вручил ряду жителей региона медали и архиерейские благословенные грамоты, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.