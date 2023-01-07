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Рождественское богослужение прошло в Спасском кафедральном соборе Пензы

10:10 | 07.01.2023 | Религия

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Пенза, 7 января 2023. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил рождественское богослужение, состоявшееся в Спасском кафедральном соборе Пензы в ночь на 7 января.

Рождественское богослужение прошло в Спасском кафедральном соборе Пензы

Фото: Pnzreg.ru

Ему сослужили протоиерей Владимир Ольхов; иереи Сергий Червяков, Евгений Климчев, Павел Мельников, Андрей Дьячков; диаконы Ростислав Горшенев, Богдан Яворский, Иоанн Сидоров и Иоанн Штаньков.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спасского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

По запричастном стихе протоиерей Владимир Ольхов огласил верующим рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По отпусте литургии глава Пензенской митрополии возглавил пение тропаря, кондака и величания празднику Рождества Христова.

Завершая богослужение, владыка Серафим обратился к верующим.

«Позвольте от всего сердца пожелать вам мира, здоровья и добра. Пусть Господь поможет нам в этой нелегкой жизни, укрепит нас, дарует все то, что благопотребно для нашего спасения. [...] Искренно желаю, чтобы радость сегодняшнего праздника жила в сердце каждого», — сказал он.

После этого митрополит поздравил присутствовавшего в храме губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с праздником и преподнес ему рождественский вертеп.

В свою очередь глава региона передал владыке Серафиму приз международной архитектурной премии «Золотой Трезини». Проект воссоздания Спасского кафедрального собора был отобран в финал этого конкурса, стал лучшим реализованным проектом реконструкции и получил приз зрительских симпатий.

Также Олег Мельниченко передал в дар храму дарохранительницу с изображением собора, которая была изготовлена на никольском стекольном заводе.

После праздничного богослужения хор духовенства исполнил рождественские колядки, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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