Митрополит Серафим совершил пасхальное богослужение в Спасском кафедральном соборе Пензы Религия

Пенза, 16 апреля 2023. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил в Спасском кафедральном соборе Пензы пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста — в ночь на 16 апреля.

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Ему сослужили ключарь Спасского кафедрального собора иерей Сергий Червяков, протоиерей Владимир Ольхов, иереи Евгений Климчев, Георгий Насонов и Николай Батищев, диакон Ростислав Горшенев, протодиакон Константин Кузьминых, диаконы Богдан Яворский, Иоанн Сидоров и Михаил Плотников.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спасского собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

Пасхальное богослужение посетили губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин, глава города Александр Басенко и другие официальные лица.

За пасхальной заутреней было прочитано огласительное слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

Пасхальное Евангелие было прочитано на греческом, латинском, русском и церковнославянском языках.

По запричастном стихе протоиерей Владимир Ольхов огласил пасхальное послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

После заамвонной молитвы глава Пензенской митрополии совершил чин освящения артоса, а по окончании богослужения поздравил верующих с праздником.

«Сегодняшняя священная ночь вновь ввела нас в период празднования Пасхи, когда мы приветствуем друга друга радостным и мироутверждающим: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!» Господь Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти каждого из нас. Он принес искупительную Крестную Жертву, чтобы мы смогли обрести мир, свободу и избавились от смерти», — сказал митрополит Серафим.

Он пожелал верующим, чтобы радость праздника откликнулась в сердце каждого.

«Надеюсь, что этим праздничным настроением мы поделимся со всеми окружающими и принесем им радость о воскресшем Христе!», — добавил владыка.

Затем митрополит поприветствовал Олега Мельниченко и преподнес представителям власти на память о Светлом Христовом Воскресении сувенирные пасхальные яйца.

После этого к присутствующим обратился губернатор Пензенской области.

«Пасха — праздник, который знаменует собой победу жизни над смертью, добра над злом, это праздник любви и прощения. Я хочу в этот день пожелать всего самого доброго вам и вашим семьям — мира, добра и хорошего настроения. Мы живем в непростые времена. Вы видите, какие гонения идут на православную церковь. Но, думаю, как и в эпоху раннего христианства, они приведут только к сплочению верующих и в конечном итоге — к нашей Победе. С праздником Светлой Пасхи!» — сказал Олег Мельниченко.

После окончания богослужения состоялось освящение куличей, пасх, яиц, вина и других продуктов для праздничной трапезы.