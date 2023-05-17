В Пензе 27 мая пройдет пасхальный фестиваль колокольного звона «За веру и Отечество» Религия

Пенза, 17 мая 2023. PenzaNews. Пасхальный фестиваль колокольного звона «За веру и Отечество» пройдет в Пензе в субботу, 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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Перед началом мероприятия состоится общегородской крестный ход от Богоявленского храма до Спасского кафедрального собора с принесением святыни — части пояса Пресвятой Богородицы. Крестный ход будет сопровождать колокольный звон мобильных звонниц.

В рамках фестиваля будет организован концерт колокольного звона. Свое мастерство продемонстрируют представители московской школы звонарей под руководством Ильи Дроздихина. Прозвучат как традиционные звоны, так и импровизации. Ожидается, что колокольня Спасского кафедрального собора Пензы зазвучит московскими, ростовскими, архангельскими и другими звонами.

С колокольни будет организована трансляция на экраны, установленные на Соборной площади, а ведущий расскажет об особенностях исполняемых звонов.

В духовно-просветительском центре «Спас» на цокольном этаже собора состоится презентация выставки картин, икон и скульптур «Россия православная». Кроме того, запланирована публичная лекция Ильи Дроздихина о традициях колокольного звона.

Помимо этого, Илья Дроздихин проведет мастер-класс на учебной звоннице для звонарей Пензенской епархии. Его участники получат диплом московской школы звонарей.

В рамках фестиваля можно будет посетить с экскурсией Евлампиевскую церковь-усыпальницу и увидеть музеефицированные археологические артефакты — сохранившиеся фундаменты соборного комплекса.