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Ковчег с частью пояса Богородицы будет находиться в Пензе с 26 по 30 мая

11:17 | 17.05.2023 | Религия

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Пенза, 17 мая 2023. PenzaNews. Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы будет доставлен из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга в Пензу в пятницу, 26 мая.

Ковчег с частью пояса Богородицы будет находиться в Пензе с 26 по 30 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы Пензенской епархии, встреча святыни состоится в 7.30 у Богоявленского храма. Ковчег, в котором также находятся частицы мощей святых праведных Иоакима и Анны, будет находиться там в течение суток.

В субботу, 27 мая, в 10.00 ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы крестным ходом будет перенесен в Спасский кафедральный собор Пензы. Там святыня пробудет до 16.00 вторника, 30 мая.

Предполагается, что крестный ход, который возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, станет важной частью фестиваля колокольного звона «За веру и Отечество».

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