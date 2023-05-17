Ковчег с частью пояса Богородицы будет находиться в Пензе с 26 по 30 мая Религия

Пенза, 17 мая 2023. PenzaNews. Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы будет доставлен из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга в Пензу в пятницу, 26 мая.

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Как следует из сообщения пресс-службы Пензенской епархии, встреча святыни состоится в 7.30 у Богоявленского храма. Ковчег, в котором также находятся частицы мощей святых праведных Иоакима и Анны, будет находиться там в течение суток.

В субботу, 27 мая, в 10.00 ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы крестным ходом будет перенесен в Спасский кафедральный собор Пензы. Там святыня пробудет до 16.00 вторника, 30 мая.

Предполагается, что крестный ход, который возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, станет важной частью фестиваля колокольного звона «За веру и Отечество».