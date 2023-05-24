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В Мокшанском районе 28 мая пройдет межрегиональный фестиваль колокольного звона

10:23 | 24.05.2023 | Религия

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Пенза, 24 мая 2023. PenzaNews. IV межрегиональный фестиваль колокольного звона «Нести благую весть» пройдет в селе Симбухово Мокшанского района Пензенской области в предстоящее воскресенье, 28 мая.

В Мокшанском районе 28 мая пройдет межрегиональный фестиваль колокольного звона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К участию в фестивале приглашены звонари, исполнители духовной музыки и патриотических песен, музыканты-инструменталисты, фольклорные и народные коллективы, а также мастера народных промыслов. Возраст участников не ограничен», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенской епархии.

В нем отмечается, что главными задачами мероприятия, как и в предыдущие годы, являются сохранение православных традиций, развитие искусства колокольного звона и воспитание нового поколения церковных звонарей.

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