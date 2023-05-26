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Степашин и Мельниченко приняли участие в открытии воссозданной Евлампиевской церкви-усыпальницы

16:00 | 26.05.2023 | Религия

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Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО), глава попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко приняли участие в церемонии открытия воссозданной Евлампиевской церкви-усыпальницы вблизи Спасского кафедрального собора Пензы в пятницу, 26 мая.

Степашин и Мельниченко приняли участие в открытии воссозданной Евлампиевской церкви-усыпальницы

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к присутствующим, Сергей Степашин напомнил, что изначально храм-усыпальница был построен на средства почетного члена ИППО, благотворительницы Марии Киселевой.

«Все, что было у нее, вложено в храмы, богадельню, школы», — сказал он.

Сергей Степашин отметил важность возрождения православных традиций, воссоздания и реставрации храмов.

С этим согласился Олег Мельниченко, который назвал открытие Евлампиевской церкви-усыпальницы знаменательным событием для региона.

«Хочу поблагодарить наших сограждан, жителей Пензы, которые принимали участие в строительстве Спасского кафедрального собора и реконструкции церкви-усыпальницы. Думаю, это лучшая память, большой вклад в развитие нашего города и области», — подчеркнул губернатор.

По словам митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, в настоящее время фактически завершается воссоздание архитектурного ансамбля Соборной площади.

«Спасский кафедральный собор стоит на своем месте, он вновь наполнен теми святынями, что и до разрушения в 1934 году. Последней точкой в воссоздании является Евлампиевский храм-часовня», — сказал владыка.

«Надеюсь, что примерно через две-три недели мы перенесем сюда останки архиереев, которые были похоронены здесь до революции, освятим этот храм и он станет еще одной точкой притяжения для всех пензенцев, которые хотят знать свою историю, почтить своих предшественников», — добавил митрополит.

В рамках мероприятия также состоялось освящение памятной доски Марии Киселевой.

После этого в духовно-просветительском центре, действующем на базе собора, почетные гости дали старт научно-просветительской конференции, посвященной благотворителям прошлого и настоящего, а также мероприятию по случаю пятилетия регионального отделения Императорского православного палестинского общества, сообщает пресс-служба облправительства.

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