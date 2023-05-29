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В селе Симбухово состоялся фестиваль колокольного звона «Нести благую весть»

09:32 | 29.05.2023 | Религия

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Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. IV межрегиональный фестиваль колокольного звона «Нести благую весть», посвященный 225-летию со дня рождения благотворительницы Марии Киселевой, состоялся в селе Симбухово Пензенской области в минувшее воскресенье, 28 мая.

В селе Симбухово состоялся фестиваль колокольного звона «Нести благую весть»

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

Ему предшествовала божественная литургия, которую совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в Михайло-Архангельском храме Симбухово.

В своем приветственном слове он поздравил собравшихся с открытием мероприятия.

«Вот уже несколько лет при этом храме со времени начала его активной реставрации существует школа колокольного звона, которую возглавляет настоятель прихода иерей Александр Черных. Мы проводим этот фестиваль здесь для того, чтобы учащиеся этой школы услышали мастеров и сами могли показать то, чему научились», — сказал он.

Митрополит благословил участников и гостей фестиваля и пожелал, чтобы искусство колокольного звона развивалось.

Право открыть мероприятие было предоставлено руководителю московской школы звонарей Илье Дроздихину, после чего перед гостями выступили губернаторский ансамбль солистов «Старгород» и протоиерей Владимир Ольхов, исполнивший песню собственного сочинения «Колокольный перезвон».

Продолжился фестиваль звон-концертом. Различные колокольные звоны чередовались выступлением творческих коллективов, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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