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Празднование собора святых Пензенской митрополии состоится 12 июня

15:24 | 09.06.2023 | Религия

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Пенза, 9 июня 2023. PenzaNews. Празднование собора святых Пензенской митрополии состоится в предстоящий понедельник, 12 июня.

Празднование собора святых Пензенской митрополии состоится 12 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Епархия приглашает верующих принять участие в праздничных богослужениях в Спасском кафедральном соборе, которые возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Накануне праздника, в воскресенье, 11 июня, всенощное бдение начнется в 17.00. Начало литургии 12 июня — в 9.00», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенской епархии.

В нем напоминается, что в собор пензенских святых вошел 21 человек.

«Это святые, прославленные ранее в лике общероссийских или местночтимых святых Русской православной церкви, которые оставили след в церковной жизни нашего края и в жизни которых Пенза тоже оставила свой след. Здесь они провели часть своей жизни, совершали труды и подвиги во имя Христово», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что собор пензенских святых возглавляет святитель Иннокентий Пензенский.

«Дата его рождения — 12 июня по новому стилю — стала днем празднования собора святых Пензенской митрополии. Исторически — в XIX – начале ХХ века — эта дата ежегодно праздновалась в Пензе; Просветительное Иннокентиевское братство, учрежденное в 1885 году и возрожденное в наше время как консультационно-реабилитационный центр, в этот день отмечало свои годовщины», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что также 12 июня в Пензе отмечается День города.

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