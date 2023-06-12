Останки четырех пензенских архиереев перезахоронены в Евлампиевской церкви-усыпальнице Религия

Пенза, 12 июня 2023. PenzaNews. Останки четырех пензенских архипастырей XIX века — Афанасия I (Корчанова), Амвросия II (Морева), Григория I (Медиоланского) и Антония II (Николаевского) — перезахоронены в воссозданной Евлампиевской церкви-усыпальнице рядом со Спасским кафедральным собором в минувшее воскресенье, 11 июня.

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

Панихиду перед гробами святителей совершили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан в сослужении многочисленных представителей духовенства.

После заупокойного богослужения останки епископов были обнесены крестным ходом вокруг собора и погребены в храме-усыпальнице во имя святых мучеников Евлампия и Евлампии Никомидийских, на первоначальном месте своего упокоения.

После положения останков в склеп была совершена лития и пропета «Вечная память».

Обращаясь к верующим, митрополит Серафим поблагодарил собравшихся за общую молитву.

«Мы с вами восстановили историческую справедливость. Преосвященные епископы Афанасий, Амвросий, Григорий и Антоний служили на пензенской земле архиереями и были похоронены здесь, в Евлампиевской церкви-усыпальнице. Так сложилось, что в годы революции место их упокоения было разграблено и осквернено, а гробницы не раз были вскрыты. 25 лет назад их прах был перезахоронен во временную могилу у архиерейского дома. Сегодня по милости Божией Евлампиевская церковь-усыпальница восстановлена, ее освящение запланировано на сентябрь. Надеюсь, на этом месте наши дореволюционные архипастыри нашли свое постоянное место упокоения», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, Евлампиевская церковь-усыпальница открыта для посещения ежедневно.