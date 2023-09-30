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Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца будет доставлен в Пензу 3 октября

11:17 | 30.09.2023 | Религия

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Пенза, 30 сентября 2023. PenzaNews. Ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца будет доставлен в Пензу в предстоящий вторник, 3 октября.

Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца будет доставлен в Пензу 3 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Пензенской епархии, торжественная встреча святыни состоится в 7.30 в Спасском кафедральном соборе, где она будет находиться до 19.00 следующего дня.

«Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца приносится в епархии Русской православной церкви по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. К принесению из Свято-Троицкой Сергиевой лавры ковчега с частицей мощей небесного покровителя российского воинства во всех городах приурочено совершение молебнов о победе», — отмечается в тексте.

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