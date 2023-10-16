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В Заречном открыт храм Серафима Саровского

10:43 | 16.10.2023 | Религия

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Пенза, 16 октября 2023. PenzaNews. Торжественное открытие храма в честь преподобного Серафима Саровского состоялось в Заречном Пензенской области в минувшее воскресенье, 15 октября.

В Заречном открыт храм Серафима Саровского

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Чин малого освящения совершили митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

По его окончании в адрес настоятеля храма Виктора Сторожева, а также всех горожан от почетных гостей, среди которых были, в частности, первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и глава Заречного Олег Климанов, прозвучали слова поздравлений.

После этого митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим наградил меценатов и благотворителей, внесших вклад в строительство храма.

Продолжились торжества праздничным концертом городских коллективов на площади перед храмом.

Также все желающие могли принять участие в мастер-классах по народным ремеслам и попробовать макароны по-флотски, приготовленные на гигантской сковороде.

В честь открытия храма была заложена аллея из 28 саженцев липы.

Благоустройство прихрамовой территории будет продолжено: планируется высадить кустарники и провести работы по устройству освещения на аллеях, сообщается на сайте администрации Заречного.

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