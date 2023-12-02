В Пензе с 4 по 10 декабря пройдут региональные рождественские образовательные чтения Религия

Пенза, 2 декабря 2023. PenzaNews. XI региональные рождественские образовательные чтения «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» пройдут в Пензе с 4 по 10 декабря.

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Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, они являются региональным этапом XXXII международных рождественских образовательных чтений «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего», которые состоятся в Москве с 24 по 27 января 2024 года.

Чтения представляют собой церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения.

В течение недели будет проведено 16 мероприятий. Запланирована работа 14 секций, также программой мероприятия предусмотрено пленарное заседание.