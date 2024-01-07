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Рождественское богослужение прошло в Спасском кафедральном соборе Пензы

10:25 | 07.01.2024 | Религия

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Пенза, 7 января 2024. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил рождественское богослужение, состоявшееся в Спасском кафедральном соборе Пензы в ночь на 7 января.

Рождественское богослужение прошло в Спасском кафедральном соборе Пензы

Фото: Pnzreg.ru

Ему сослужили ключарь собора иерей Сергий Червяков, протоиерей Владимир Ольхов, иереи Евгений Климчев и Георгий Насонов, диаконы Ростислав Горшенев, Богдан Яворский и Иоанн Сидоров.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спасского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

По запричастном стихе протоиерей Владимир Ольхов огласил верующим рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По отпусте литургии глава Пензенской митрополии возглавил пение тропаря, кондака и величания празднику Рождества Христова.

Завершая богослужение, владыка Серафим обратился к верующим.

«Праздник Рождества — это праздник семьи. Мы знаем, сейчас не все могут быть со своими семьями, многие защищают нашу Родину и находятся далеко от своих близких. Сегодня наш христианский долг — молиться за наших воинов и за тех людей, которые страдают, помогать нуждающимся. По традиции в Рождество мы всегда дарим доброту, тепло, любовь. Подарим же доброту и любовь тем, кто особо в ней нуждается», — цитирует митрополита пресс-служба Пензенской епархии.

После этого владыка Серафим поздравил присутствовавшего в храме губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с праздником и преподнес ему рождественский подарок.

В свою очередь глава региона передал в дар храму икону Христа Спасителя.

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