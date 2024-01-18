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Митрополит Серафим совершил литургию и чин великого освящения воды в Спасском кафедральном соборе

17:01 | 18.01.2024 | Религия

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Пенза, 18 января 2024. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил литургию и чин великого освящения воды в Спасском кафедральном соборе Пензы.

Митрополит Серафим совершил литургию и чин великого освящения воды в Спасском кафедральном соборе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, ему сослужили ключарь собора иерей Сергий Червяков, протоиерей Владимир Ольхов, иереи Сергий Иванов, Евгений Климчев и Георгий Насонов, диаконы Ростислав Горшенев, Богдан Яворский и Иоанн Сидоров.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спасского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

Проповедь перед причастием произнес священник Георгий Насонов.

По заамвонной молитве владыка Серафим совершил чин великого освящения воды.

По отпусте литургии митрополит и духовенство перед зажженной свечой в центре храма пропели тропарь и кондак Крещению Господню.

Завершая богослужение, глава Пензенской митрополии поздравил верующих с сочельником и наступающим праздником.

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