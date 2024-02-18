В музей Пензенской епархии передана бронзовая печать XIX века Религия

Пенза, 18 февраля 2024. PenzaNews. Бронзовая печать XIX века, которая, предположительно, принадлежала благочинному Инсарского уезда Пензенской губернии, передана на постоянное хранение в музей Пензенской епархии.

Фото: Пензенская-епархия.рф, Наталья Зыкова

Как сообщается на сайте епархии, она была найдена в 2018 году жителем села Серман на поле, где ранее находилось село Чепурлейка, в непосредственной близости от фундамента местной Воскресенской церкви.

Печать овальной формы могла использоваться для опломбирования каких-либо документов при помощи сургуча или воска.

По ее краю нанесен точечный поясок. В верхней части имеется изображение треугольника, от которого исходят лучи. В треугольнике — глаз. В центральной части расположены три прописные заглавные буквы: «IГХ», а внизу — надпись: «Бог — моя на[дежда]».

Установить имя предполагаемого владельца печати помог настоятель храма во имя Владимирской иконы Божией Матери села Лебедевка Пензенского района иерей Вячеслав Шигуров.

По его мнению, владельцем печати мог быть священник, благочинный Инсарского благочиния Иаков Хитровский (1823 – 19.04.1898). Он являлся выпускником Пензенской духовной семинарии 1842 года. Окончил служение и был похоронен в селе Вертелим Инсарского уезда.

Печать передана в музей в рамках договора о взаимодействии между центром историко-культурного наследия Пензенской области и епархией.