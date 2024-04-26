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Завершена роспись алтаря в северном приделе Спасского кафедрального собора Пензы

18:02 | 26.04.2024 | Религия

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Пенза, 26 апреля 2024. PenzaNews. Роспись алтаря в левом — северном — приделе Спасского кафедрального собора, освященном в честь святителя Иннокентия Пензенского, завершена. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенской епархии.

Завершена роспись алтаря в северном приделе Спасского кафедрального собора Пензы

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

«В нефе алтаря изображен Крест Господень с предстоящими ангелами. На южной стене написан образ святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Стены украшены венецианской штукатуркой и орнаментами», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что росписью храма занимается творческая мастерская Дмитрия Трофимова «Царьград», художники которой ранее разработали лепнину, полы, хорос и все светильники собора.

«Теперь работы продолжаются в центральном приделе собора, летом начнется подготовка к росписи в куполе и центральной части собора. Предполагается, что роспись всего Первохрама займет два с половиной года», — отмечается в сообщении.

В тексте особо обращается внимание на то, что при создании эскизов росписи восстановленного собора были учтены описания интерьера из воспоминаний очевидцев, а также использованы сохранившиеся в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого эскизы с изображением четырех евангелистов, располагавшихся под центральным куполом исторического храма.

«Все росписи в соборе будут выполнены в стиле классицизма, но, в отличие от иконописной традиции XIX века, концепция росписи собора не предполагает перегруженности стен различными композициями — образы святых и картины из священной истории не будут занимать большую часть стен», — поясняется в сообщении.

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