Митрополит Серафим совершил пасхальное богослужение в Спасском кафедральном соборе Пензы Религия

Пенза, 5 мая 2024. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил в Спасском кафедральном соборе Пензы пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста — в ночь на 5 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Ему сослужили ключарь Спасского кафедрального собора иерей Сергий Червяков, протоиерей Владимир Ольхов, иереи Сергий Иванов, Евгений Климчев и Георгий Насонов, диаконы Ростислав Горшенев, Богдан Яворский, Иоанн Сидоров, Евгений Белохвостиков и Димитрий Полуянов.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спасского собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

Пасхальное богослужение посетили губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин, глава города Александр Басенко и другие официальные лица.

За пасхальной заутреней было прочитано огласительное слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

Пасхальное Евангелие было прочитано на греческом, латинском, русском и церковнославянском языках.

По запричастном стихе владыка Серафим огласил пасхальное послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

После заамвонной молитвы глава Пензенской митрополии совершил чин освящения артоса, а по окончании богослужения поздравил верующих с праздником.

«Мы очень долго готовились к этому замечательному празднику — Пасхе Господней. Постились, молились, посещали продолжительные покаянные богослужения. И сегодня Господь, по слову Иоанна Златоуста, принимает каждого из нас: как постившихся, так и не соблюдавших пост. Воскресение Христово дает нам радость и надежду на то, что воскреснем и мы с вами, и наши близкие, с которыми мы разлучились. И все мы, некогда объединившись, будем вечно праздновать божественную преславную Пасху», — сказал митрополит Серафим.

Он отметил, что в жизни немало обстоятельств, которые вызывают скорбь и даже уныние.

«Но Пасха — время, когда нужно обновиться радостью и новой надеждой, укрепить свою веру. Я искренне желаю, чтобы воскресший Господь даровал всем нам чувство радости в этот величайший и светлый праздник», — подчеркнул владыка.

Затем митрополит поприветствовал Олега Мельниченко и преподнес представителям власти на память о Светлом Христовом Воскресении сувенирные пасхальные яйца.

После этого к присутствующим обратился губернатор Пензенской области.

«Поздравляю вас с Пасхой Христовой в замечательном храме, на намоленном месте, где с момента возникновения города-крепости Пенза молились наши предки. По воле Божьей, с благословения патриарха всем миром мы начали расписывать храм и очень хорошо в этом году продвинулись в этой работе. В этот прекрасный радостный для всех православных христиан день желаю вам здоровья, долгих лет жизни, любви, счастья и благополучия», — сказал Олег Мельниченко.

После окончания богослужения состоялось освящение куличей, пасх, яиц, вина и других продуктов для праздничной трапезы.