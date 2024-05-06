В краеведческом музее пройдет выставка «Пенза. Путь православия» Религия

Пенза, 6 мая 2024. PenzaNews. Выставка «Пенза. Путь православия» начнет работу в новом здании краеведческого музея на улице Белинского в предстоящий вторник, 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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Отмечается, что вниманию посетителей будут представлены экспонаты из фондов краеведческого музея, епархии и картинной галереи имени К.А. Савицкого — хрустальная дарохранительница XIX века, исторические церковные облачения, личные реликвии известных пензенцев, икона «Воскресение Христово» XVIII века, выгравированная на цельной перламутровой морской раковине, и другие православные артефакты.

Как ожидается, интерес гостей вызовут предметы, отражающие историю пензенского православия и роль церкви в общественной жизни города.

Выставка будет оснащена оборудованием для интерактивных занятий.

По информации пресс-службы Пензенской епархии, накануне официального открытия состоится воссоединение православных реликвий: в Спасский кафедральный собор привезут Казанскую икону Божией Матери XVII века, которая хранится в картинной галерее, и иконы из перламутра на морской раковине XVIII века с частицей мощей.

Перламутровые иконы с мощевиком в 1717 году были переданы в дар Керенскому женскому монастырю патриархом Иерусалимским Мелетием в благодарность за вышитое для него облачение. В настоящее время основная часть этого дара находится в Спасо-Преображенском мужском монастыре Пензы, икона Воскресения Христова — в краеведческом музее.

Иконы будут пребывать в Спасском соборе на вечернем богослужении 6 мая, после чего 7-го числа будут представлены на открытии выставочного проекта «Пенза. Путь православия» в новом здании краеведческого музея.