Стартовал конкурс поисковых и исследовательских работ учащихся «Церковь в истории Пензенского края. Сохраняя духовное наследие» Религия

Пенза, 10 мая 2024. PenzaNews. Пензенская епархия объявила конкурс поисковых и исследовательских работ «Церковь в истории Пензенского края. Сохраняя духовное наследие», к участию в котором допускаются ученики 4–11 классов и учащиеся воскресных школ.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению, он будет проводиться в два этапа.

В период до 12 октября будет осуществляться подача работ для заочной экспертизы.

Они могут быть выполнены по следующим тематическим направлениям: изучение истории храмов Пензы и области с возможной иллюстрацией материала старыми фотографиями; исследование взаимоотношений церкви и государства, опирающееся на семейные предания и имеющиеся документы; жизнеописание выдающихся земляков, внесших вклад в становление православной культуры на территории края; о праздновании в семье религиозных праздников, о чудесных случаях, произошедших по молитвам.

Заявки будут оцениваться по номинациям: «Исследовательская работа», «Эссе», «Фоторепортаж» и «Видеорепортаж».

Второй этап конкурса предусматривает очную защиту работу в рамках научно-практической конференции 22-23 ноября.

Награждение победителей состоится во время закрытия регионального этапа рождественских чтений.