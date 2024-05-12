В Пензе прошел фестиваль «За веру и Отечество» Религия

Пенза, 12 мая 2024. PenzaNews. Более 250 человек стали участниками X международного георгиевского фестиваля боевых искусств «За веру и Отечество» на Соборной площади Пензы, мероприятие объединило представителей России, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии, Египта, Йемена, Марокко и Индии. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

После официальной части команды продемонстрировали характерные особенности различных боевых школ, в том числе с использованием оружия.

Зрители познакомились с такими направлениями, как ушу, муайтай, сетокан, каратэ, туль, айкидо, тхэквондо, рукопашный бой, самбо, дзюдо, древний индийский сабельный бой и другими.

Демонстрация боевых искусств чередовалась с выступлениями творческих коллективов — ансамблей «Домисолька» и «Голоса России».

Завершилось спортивное мероприятие выступлением коллектива «Вертоград».