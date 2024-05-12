В Пензе прошел фестиваль «За веру и Отечество»
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Пенза, 12 мая 2024. PenzaNews. Более 250 человек стали участниками X международного георгиевского фестиваля боевых искусств «За веру и Отечество» на Соборной площади Пензы, мероприятие объединило представителей России, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии, Египта, Йемена, Марокко и Индии. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
Фото: Minobr.pnzreg.ru
После официальной части команды продемонстрировали характерные особенности различных боевых школ, в том числе с использованием оружия.
Зрители познакомились с такими направлениями, как ушу, муайтай, сетокан, каратэ, туль, айкидо, тхэквондо, рукопашный бой, самбо, дзюдо, древний индийский сабельный бой и другими.
Демонстрация боевых искусств чередовалась с выступлениями творческих коллективов — ансамблей «Домисолька» и «Голоса России».
Завершилось спортивное мероприятие выступлением коллектива «Вертоград».