22:34:18 Воскресенье, 12 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прошел фестиваль «За веру и Отечество»

12:13 | 12.05.2024 | Религия

Печать

Пенза, 12 мая 2024. PenzaNews. Более 250 человек стали участниками X международного георгиевского фестиваля боевых искусств «За веру и Отечество» на Соборной площади Пензы, мероприятие объединило представителей России, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии, Египта, Йемена, Марокко и Индии. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

В Пензе прошел фестиваль «За веру и Отечество»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

После официальной части команды продемонстрировали характерные особенности различных боевых школ, в том числе с использованием оружия.

Зрители познакомились с такими направлениями, как ушу, муайтай, сетокан, каратэ, туль, айкидо, тхэквондо, рукопашный бой, самбо, дзюдо, древний индийский сабельный бой и другими.

Демонстрация боевых искусств чередовалась с выступлениями творческих коллективов — ансамблей «Домисолька» и «Голоса России».

Завершилось спортивное мероприятие выступлением коллектива «Вертоград».

Читайте также
Житель Пензы подозревается в краже велосипеда из подъезда многоквартирного дома Житель Пензы подозревается в угоне автомобиля нового возлюбленного своей бывшей жены
В Пензенском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи техники из квартиры, сдаваемой в аренду Житель Пензы поверил незнакомцу в мессенджере и лишился почти 800 тыс. рублей
В Пензенской области план по искусственному лесовосстановлению выполнен на 113% В Засечном на балконе многоквартирного дома загорелись вещи, пострадал мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама