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Митрополит Серафим освятил кресты и купола строящегося храма в ЖК «Лугометрия»

10:02 | 20.05.2024 | Религия

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Пенза, 20 мая 2024. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил кресты и купола строящегося храма в честь святого преподобного Вениамина Печерского на территории жилого комплекса «Лугометрия» в Пензе.

Митрополит Серафим освятил кресты и купола строящегося храма в ЖК «Лугометрия»

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

Ему сослужили протоиерей Николай Грошев, иереи Даниил Бойков и Виктор Сторожев, диакон Ростислав Горшенев.

Уставные песнопения исполнил хор пензенской духовной семинарии под управлением иерея Николая Батищева.

В мероприятии, которое состоялось в минувшее воскресенье, 19 мая, приняли участие представители власти, компании-застройщика, почетные гости и прихожане.

По окончании чина освящения митрополит Серафим поздравил собравшихся со знаменательным событием.

«Думаю, что со временем этот приход станет очень значимым для города Пензы, как и весь строящийся микрорайон «Лугометрия». Очень радостно, что уже при въезде в город будут видны эти кресты, купола, и люди будут узнавать о том, что здесь есть православный храм», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, проект строительства храма во имя преподобного Вениамина Печерского реализуется при поддержке группы компаний «Территория жизни». В основание строения положена схема древнерусского зодчества: четырехстолпового крестово-купольного храма, увенчанного пятью куполами. Храм будет располагаться рядом с пешеходным бульваром и улицей Яшиной.

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