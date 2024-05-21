Торжественная встреча иконы «Спас Всемилостивый» XVII века состоится в Спасском соборе Пензы 24 мая Религия

Пенза, 21 мая 2024. PenzaNews. Торжественная встреча старинной иконы «Спас Всемилостивый» состоится в Спасском кафедральном соборе Пензы утром в предстоящую пятницу, 24 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенской епархии.

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«Икона XVII века хранилась в личном собрании старейшего клирика Москвы митрофорного протоиерея Владимира Тимакова, уроженца пензенского края, который посетил наш город в апреле текущего года для участия в торжествах в честь 80-летия возобновления Пензенской епархии. Отец Владимир — свидетель и участник тех событий: в 1944 году он стал первым келейником и иподиаконом архиепископа Кирилла (Поспелова), управлявшего Пензенской епархией в 1944 и 1947-1953 годах. В память о своем духовном отце, высокопреосвященном Кирилле (Поспелове), протоиерей Владимир Тимаков преподнес в дар Пензенской епархии старинную икону Всемилостивого Спаса», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, с благодарностью принимая дар, пообещал, что икона будет помещена в особый киот и станет храмовым образом возрожденного Спасского кафедрального собора, где будет пребывать постоянно.

«Спас Всемилостивый» относится к типу икон Иисуса Христа «Пантократор» («Вседержитель»), характерная особенность этого образа — благословляющий жест Христа и свиток либо книга в другой его руке», — отмечается в сообщении.