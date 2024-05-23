Пасхальный бал пройдет в Пензе 26 мая Религия

Пенза, 23 мая 2024. PenzaNews. Пасхальный бал пройдет в большом зале епархиального духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского в предстоящее воскресенье, 26 мая.

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Организаторами мероприятия выступили православная гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского, Богоявленский храм Пензы и епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского.

«Пасхальный бал направлен на расширение творческого и культурно-массового досуга молодого поколения, приобщение школьников к культурному наследию Русской православной церкви, традициям празднования Пасхи и Светлой седмицы, формирование эстетического вкуса и навыков культурного общения», — отмечается в сообщении пресс-службы Пензенской епархии.

В нем уточняется, что вход на мероприятие является свободным, в качестве зрителей на бал приглашаются все желающие.

«Также в этот день будет организована ярмарка в поддержку участников специальной военной операции», — отмечается в тексте.