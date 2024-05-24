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В Спасский кафедральный собор Пензы принесена старинная икона «Спас Всемилостивый» XVII века

15:02 | 24.05.2024 | Религия

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Пенза, 24 мая 2024. PenzaNews. Икона «Спас Всемилостивый» XVII века торжественно принесена в Спасский кафедральный собор Пензы в пятницу, 24 мая.

В Спасский кафедральный собор Пензы принесена старинная икона «Спас Всемилостивый» XVII века

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

Ее перенесли крестным ходом из Воскресенского храма при епархиальном управлении. Молитвенное шествие возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Обращаясь к собравшимся, он поздравил верующих со знаменательным событием.

«Сегодня мы доставили святую икону Всемилостивого Спаса в Спасский кафедральный собор. Принесение этого старинного образа является уникальным для всех пензенцев событием. Таких древних икон в нашей местности практически нет, поскольку в XVII веке на территории нынешней Пензенской области располагались лишь отдельные храмы, и во времена богоборчества от их святынь мало что осталось. Икона Всемилостивого Спаса станет храмовым образом возрожденного Спасского собора и будет здесь пребывать постоянно. В дальнейшем для нее будет сооружен достойный киот», — сказал митрополит Серафим.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, ранее икона хранилась в личном собрании старейшего клирика Москвы митрофорного протоиерея Владимира Тимакова.

Уроженец Пензенской области посетил регион в апреле 2024 года для участия в торжествах в честь 80-летия возобновления Пензенской епархии. Отец Владимир — свидетель и участник тех событий: в 1944 году он стал первым келейником и иподиаконом архиепископа Кирилла (Поспелова), управлявшего Пензенской епархией в 1944 и 1947-1953 годах. В память о своем духовном отце протоиерей Владимир Тимаков преподнес старинный образ в дар Пензенской епархии.

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