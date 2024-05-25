Всероссийский хоровой фестиваль для регентских отделений духовных учебных заведений РПЦ пройдет в Пензенской области Религия

Пенза, 25 мая 2024. PenzaNews. Пензенская область примет III всероссийский хоровой фестиваль для регентских отделений духовных учебных заведений Русской православной церкви, посвященный творчеству Александра Архангельского.

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«Основные мероприятия фестиваля пройдут с 27 по 31 мая 2024 года в Пензе и в селе Наровчат — на малой родине Александра Андреевича Архангельского, выдающегося русского духовного композитора и хорового дирижера, выпускника пензенской духовной семинарии, 100-летие кончины которого приходится на 2024 год», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенской епархии.

В нем уточняется, что произведения композитора и его современников исполнят хоровые коллективы 13 духовных учебных заведений Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Самары, Смоленска, Тамбова, Калуги, Кузбасса, Оренбурга, Пензы и Ярославля.

«Фестиваль [...] проводится при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив», — отмечается в тексте.

Из него следует, что планируется организовать онлайн-трансляцию некоторых мероприятий фестиваля, в частности, литургии в Спасском кафедральном соборе Пензы 28 мая, когда богослужебные песнопения исполнит сводный хор всех участников, а это более 350 человек.