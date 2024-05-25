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Всероссийский хоровой фестиваль для регентских отделений духовных учебных заведений РПЦ пройдет в Пензенской области

11:21 | 25.05.2024 | Религия

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Пенза, 25 мая 2024. PenzaNews. Пензенская область примет III всероссийский хоровой фестиваль для регентских отделений духовных учебных заведений Русской православной церкви, посвященный творчеству Александра Архангельского.

Всероссийский хоровой фестиваль для регентских отделений духовных учебных заведений РПЦ пройдет в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основные мероприятия фестиваля пройдут с 27 по 31 мая 2024 года в Пензе и в селе Наровчат — на малой родине Александра Андреевича Архангельского, выдающегося русского духовного композитора и хорового дирижера, выпускника пензенской духовной семинарии, 100-летие кончины которого приходится на 2024 год», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенской епархии.

В нем уточняется, что произведения композитора и его современников исполнят хоровые коллективы 13 духовных учебных заведений Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Самары, Смоленска, Тамбова, Калуги, Кузбасса, Оренбурга, Пензы и Ярославля.

«Фестиваль [...] проводится при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив», — отмечается в тексте.

Из него следует, что планируется организовать онлайн-трансляцию некоторых мероприятий фестиваля, в частности, литургии в Спасском кафедральном соборе Пензы 28 мая, когда богослужебные песнопения исполнит сводный хор всех участников, а это более 350 человек.

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