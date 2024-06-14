Митрополит Варсонофий и епископ Лазарь посетили Пензу Религия

Пенза, 14 июня 2024. PenzaNews. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и епископ Нарвский и Причудский Лазарь посетили Пензу в пятницу, 14 июня.

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

В сопровождении секретаря Пензенской епархии митрофорного протоиерея Сергия Лоскутова гости побывали в Успенском соборе, где митрополит Варсонофий отслужил заупокойную литию на могиле архиепископов Феодосия и Серафима в храме-усыпальнице в честь великомученика Димитрия Солунского.

По завершении богослужения митрополит Варсонофий поделился с присутствующими личными воспоминаниями о служении архиепископа Серафима (Тихонова).

После этого состоялась встреча митрополита Варсонофия и епископа Лазаря с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.