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В Пензу 20 июня доставят Казанскую икону Божией Матери XVI века

11:22 | 15.06.2024 | Религия

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Пенза, 15 июня 2024. PenzaNews. Торжественная встреча Казанской иконы Божией Матери XVI века состоится в Спасском кафедральном соборе Пензы в четверг, 20 июня, в 20.30. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенской епархии.

В Пензу 20 июня доставят Казанскую икону Божией Матери XVI века. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сразу после встречи молебен о победе в Первохраме совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Затем владыка возглавит всенощное бдение и литургию, которая начнется в 00.00», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что святыня будет пребывать в соборе в течение двух дней — до 19.00 субботы, 22 июня.

В сообщении указано, что искусствоведы относят написание московского списка Казанской иконы Божией Матери к 1580 году, во времена революционной смуты в 1918 году он был украден из Казанского собора в Москве и обретен 105 лет спустя трудами святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года», — напоминается в нем.

В тексте отмечается, что в рамках общероссийского принесения Казанской иконы Божией Матери новообретенная чудотворная святыня побывает более чем в 50 городах России.

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