Съемки фильма о священномученике Августине (Беляеве) начаты в Пензе Религия

Пенза, 13 августа 2024. PenzaNews. Съемки документального фильма о жизненном пути и исповедническом подвиге священномученика Августина (в миру Александра Беляева) начаты в Пензе.

Фото: пресс-служба Пензенской епархии

Как следует из сообщения пресс-службы Пензенской епархии, руководителем проекта является директор московского представительства телекомпании «Союз» Сергей Юргин, автор сценария и режиссер — главный редактор студии «Лики Руси» Николай Васильев, научный консультант — кандидат исторических наук, доцент пензенской духовной семинарии Кира Аристова.

«В Пензе съемочная группа встретилась с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом: в интервью владыка рассказал о вкладе священномученика Августина в сохранение единства Пензенской епархии в годы революции и гражданской войны, о его участии в братстве православных христиан, о его жизненной истории, связанной с Пензой и его семейных реликвиях, которые, несомненно, украсят экспозицию музея истории Пензенской епархии», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что съемки также прошли в Введенском храме, где Александр Беляев был избран епископом Пензенским, в краеведческом музее, где организована выставка «Пенза: Путь православия», в бывшем женском епархиальном училище, а также корпусе краеведческого музея, где в начале ХХ века располагался пансион воспитанниц.

«Побывала съемочная группа и в Соловцовке, где жила семья Юлии Любимовой — невесты Александра Беляева. Его будущий тесть протоиерей Александр Любимов служил здесь же настоятелем Сергиевской церкви, здесь же молодые и обвенчались в 1913 году», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что съемки будут продолжены в Костромской, Ивановской, Самарской, Ленинградской и Тульской областях, а также в Калуге, Москве и Минске, премьера ожидается ко дню памяти священномученика Августина — 23 ноября.