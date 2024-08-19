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Союз православной молодежи земли Пензенской сменил название

12:21 | 19.08.2024 | Религия

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Пенза, 19 августа 2024. PenzaNews. Союз православной молодежи земли Пензенской сменил название. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенской епархии.

Союз православной молодежи земли Пензенской сменил название. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новое название — союз православной молодежи Пензенской епархии «Agape», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что, помимо названия и логотипа, союз меняет направление деятельности.

«Если раньше это было коллегиальное объединение всех штатных помощников настоятелей и благочинных, то теперь появился актив участников. Их задача будет вести миссионерскую, социальную и просветительскую работу среди молодежи на территории всей епархии. Цель такого изменения — это желание православной молодежи нести слово Божие не только в пределах Пензы, но и в других районах Пензенской области», — поясняется в сообщении.

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