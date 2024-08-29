Объявлен набор в воскресную школу в «Спутнике» Религия

Пенза, 29 августа 2024. PenzaNews. Воскресная школа при храме в честь преподобной Евфросинии Московской в микрорайоне «Город Спутник» села Засечного Пензенской области объявила набор детей в возрасте от 3 лет и взрослых. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенской епархии.

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«Занятия [...] начнутся с октября 2024 года. Здесь будут функционировать учебные классы, учительская, актовый зал и музыкальный класс. [...] Преподаватели воскресной школы — опытные педагоги из числа прихожан храма», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в воскресной школе будут изучать, в частности, Священное Писание, церковнославянский язык и церковное пение.

«Будут действовать и кружки дополнительного образования, в том числе по нескольким спортивным направлениям от фитнеса до настольного тенниса», — добавляется в сообщении.