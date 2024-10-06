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Митрополит Серафим освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского в селе Головинщино

10:01 | 06.10.2024 | Религия

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Пенза, 6 октября 2024. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил великое освящение храма в честь преподобного Сергия Радонежского в селе Головинщино Каменского района в день памяти святого пророка Ионы, 5 октября.

Митрополит Серафим освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского в селе Головинщино

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

Ему сослужили многочисленные представители духовенства во главе с благочинным каменского районного округа иереем Даниилым Бойковым. Диаконский чин возглавил диакон Богдан Яворский.

Богослужебные песнопения исполнили хор Спасского кафедрального собора Пензы под управлением Ольги Горшеневой и хор Сергиевской церкви села Головинщино под управлением Ольги Кузнецовой.

Проповедь перед причастием произнес священник Владимир Ольхов.

По отпусте литургии было провозглашено многолетие, после чего митрополит Серафим поздравил верующих с днем памяти пророка Ионы и освящением храма.

На память о совершенном богослужении глава Пензенской митрополии преподнес в дар храму икону Божией Матери «Валаамская», привезенную из Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где он сослужил святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в престольный праздник обители 10 и 11 июля, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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