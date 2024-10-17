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Богослужения в Спасском кафедральном соборе Пензы будут возобновлены с 19 октября

12:25 | 17.10.2024 | Религия

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Пенза, 17 октября 2024. PenzaNews. Богослужения в Спасском кафедральном соборе Пензы, которые были приостановлены в связи с установкой лесов для росписи в центральной части, будут возобновлены с предстоящей субботы, 19 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенской епархии.

Богослужения в Спасском кафедральном соборе Пензы будут возобновлены с 19 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 17.00 здесь начнется всенощное бдение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также в соборе пройдут торжества в честь дня памяти святителя Иннокентия Пензенского.

«Праздничные богослужения, которые возглавит митрополит Серафим, будут совершены 22 октября в 16.00 (малая вечерня), в 17.00 (всенощное бдение). Божественная литургия 23 октября начнется в 8.30», — уточняется в сообщении.

В тексте напоминается, что работы по росписи Спасского собора начались в марте 2024 года с алтарной части храма: в апреле был расписан алтарь левого — северного — придела, в августе — центрального, в сентябре — правого (южного) придела.

«Теперь начинаются работы по росписи центральной части собора, завершить их планируется к середине 2025 года», — говорится в нем.

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