Рождественское богослужение прошло в Спасском кафедральном соборе Пензы Религия

Пенза, 7 января 2025. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил рождественское богослужение, состоявшееся в Спасском кафедральном соборе Пензы в ночь на 7 января.

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Ему сослужили ключарь собора иерей Николай Батищев, протоиерей Владимир Ольхов, иереи Евгений Климчев, Георгий Насонов, Димитрий Полуянов, диаконы Богдан Яворский, Кирилл Вейго, Иоанн Сидоров, Евгений Белохвостиков и Илия Тюпин.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спасского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

По запричастном стихе протоиерей Владимир Ольхов огласил верующим рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По отпусте литургии глава Пензенской митрополии возглавил пение тропаря, кондака и величания празднику Рождества Христова.

Завершая богослужение, владыка Серафим обратился к верующим.

«Этот праздник является одним из самых главных в нашей христианской церкви, потому что пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа изменило состояние этого мира, изменило будущее человечества и стало основанием христианской церкви. Именно Он своей жизнью, своим подвигом указал нам путь, по которому мы должны идти. Для этого нам даны заповеди, Священное Писание, чтобы мы могли сверять свою жизнь с евангельскими истинами, с делами Христа и Его ближайших последователей. Видеть перед собой деятельный пример очень важно для нас. Евангельские слова о пришествии в мир Христа Спасителя, о Его жизни на земле, о Его распятии, погребении и самое главное — воскресении дают нам великую надежду, веру и всецелое упование на Бога», — цитирует митрополита пресс-служба Пензенской епархии.

После этого владыка Серафим поздравил присутствовавшего в храме губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с праздником и преподнес ему рождественский подарок.

В свою очередь глава региона вручил митрополиту икону, приветственный адрес и цветы.