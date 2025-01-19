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В Богоявленском храме Пензы в канун праздника Крещения прошло всенощное бдение

10:04 | 19.01.2025 | Религия

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Пенза, 19 января 2025. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение в Богоявленском храме Пензы в канун праздника Крещения Господня.

В Богоявленском храме Пензы в канун праздника Крещения прошло всенощное бдение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ему сослужили помощник настоятеля храма протоиерей Алексий Ладыгин, протоиерей Владимир Ольхов, иереи Николай Кочанов и Аркадий Назин, диаконы Богдан Яворский и Кирилл Вейго.

Богослужебные песнопения исполнил хор Богоявленского храма под управлением регента Анны Ладыгиной.

За вечерним богослужением митрополит Серафим совершил литию с освящением хлеба, пшеницы, вина и елея. Во время утрени он помазал освященным елеем верующих.

По окончании всенощного бдения протоиерей Алексий Ладыгин поблагодарил владыку Серафима за визит и совместную молитву.

После этого митрополит поздравил всех присутствующих с праздником Крещения Господня и обратился к пастве со словом назидания, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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