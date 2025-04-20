Митрополит Серафим совершил пасхальное богослужение в Спасском кафедральном соборе Пензы Религия

Пенза, 20 апреля 2025. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил в Спасском кафедральном соборе Пензы пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста — в ночь на 20 апреля.

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Ему сослужили ключарь Спасского кафедрального собора иерей Николай Батищев, протоиерей Владимир Ольхов, иереи Евгений Климчев, Георгий Насонов, Константин Лисин и Иоанн Штаньков, диаконы Богдан Яворский, Кирилл Вейго, Иоанн Сидоров, Евгений Белохвостиков, Николай Черкашин и Сергий Шурыгин.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спасского собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

Пасхальное богослужение посетили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания региона Вадим Супиков и другие официальные лица.

За пасхальной заутреней было прочитано огласительное слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

Пасхальное Евангелие было прочитано на греческом, латинском, русском и церковнославянском языках.

По запричастном стихе владыка Серафим огласил пасхальное послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

После заамвонной молитвы глава Пензенской митрополии совершил чин освящения артоса, а по окончании богослужения поздравил верующих с праздником.

«Пасха — самый радостный праздник и самое великое торжество. Можно сказать, что и человек живет ради Воскресения Христова, потому что, если бы Христос не принес свою жертву на кресте, никто из нас не смог бы стать наследником райских обителей. Сегодня же врата рая для каждого из нас открыты, нам нужно лишь следовать за Христом, исполняя его заповеди. Нам нужно добродетельно жить, не роняя свое человеческое достоинство. Нужно знать, что есть благо для ближнего и для нас самих и чего ожидает от нас Бог. И тогда мы поймем, что обычный наш человеческий долг — человеческое отношение друг к другу — это то, что заповедал нам Господь Иисус Христос», — сказал митрополит Серафим.

Митрополит поприветствовал Олега Мельниченко и преподнес представителям власти на память о Светлом Христовом Воскресении сувенирные пасхальные яйца.

После этого к присутствующим обратились губернатор и спикер регионального парламента.

После окончания богослужения состоялось освящение куличей, пасх, яиц, вина и других продуктов для праздничной трапезы.