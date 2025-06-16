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В Пензе при храме в честь преподобного Вениамина Печерского открыт духовно-просветительский центр

09:59 | 16.06.2025 | Религия

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Пенза, 16 июня 2025. PenzaNews. Духовно-просветительский центр открыт при храме в честь преподобного Вениамина Печерского на улице Яшиной в Пензе.

В Пензе при храме в честь преподобного Вениамина Печерского открыт духовно-просветительский центр

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

«В центре, рассчитанном на 300 учащихся, располагаются помещения для занятий воскресной школы и филиала развивающего центра «Колокольчик», а также кабинет матери и ребенка. Кроме того, в здании размещаются музей памяти владыки Вениамина (Зарицкого), актовый зал и административные помещения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенской епархии.

В нем уточняется, что в торжественном мероприятии, посвященном открытию духовно-просветительского центра, которое состоялось 14 июня, приняли участие митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, заместитель председателя правительства региона Олег Ягов, советники генерального директора ГК «Территория жизни» Роман Семенов и Федор Тощев, а также другие почетные гости.

«В завершение торжественной части состоялось выступление воспитанников детского православного клуба «Колокольчик», — отмечается в тексте.


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