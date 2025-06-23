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Ковчег с частицей мощей патриарха Тихона доставят в Пензу 25 июня

11:13 | 23.06.2025 | Религия

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Пенза, 23 июня 2025. PenzaNews. Ковчег с частицей мощей патриарха Тихона будет доставлен в Пензу в предстоящую среду, 25 июня.

Ковчег с частицей мощей патриарха Тихона доставят в Пензу 25 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Торжественная встреча святыни состоится в 7.00 у перекрестка улиц Московской и Кураева, откуда крестным ходом ковчег с мощами перенесут в Спасский кафедральный собор. Здесь мощи будут пребывать до 20.00 26 июня», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенской епархии.

В нем поясняется, что в течение этих двух дней духовенство Пензы будет постоянно совершать в соборе молебны с акафистом святителю Тихону.

«Храм будет открыт для посещения ежедневно с 7.00 до 20.00», — уточняется в тексте.

В сообщении напоминается, что в 2025 года исполняется 100 лет со дня исповеднической кончины святителя Тихона (Беллавина).

«По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла принесение ковчега с мощами святителя Тихона, которое охватит 90 крупных городов России и Белоруссии, началось 6 апреля 2025 года от Донского монастыря в Москве и завершится 9 октября», — сказано в тексте.


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