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В Пензе митрополит Серафим освятил место под строительство храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского

13:14 | 23.06.2025 | Религия

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Пенза, 23 июня 2025. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящения места под строительство храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского в микрорайоне КПД города Пензы — на улице Рылеева.

В Пензе митрополит Серафим освятил место под строительство храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

Ему сослужили настоятель храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского города Пензы иерей Николай Лоскутов, диаконы Богдан Яворский и Кирилл Вейго.

Уставные песнопения исполнил хор Покровского архиерейского собора под управлением регента Лидии Попковой.

На богослужении, состоявшемся 22 июня, присутствовали глава администрации Железнодорожного района города Андрей Шулькин, генеральный директор АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация» Татьяна Исмаилова и прихожане.

По окончании богослужения митрополит Серафим поздравил присутствующих со знаменательным событием.

«Никогда еще на этом месте не строились храмы Божии, и сегодня мы совершили воистину благое и великое дело. Я призываю всех вас быть не просто наблюдателями, но деятельными участниками возведения храма. От каждого требуется и молитва, и посильная помощь. Поэтому призываю вас прилагать все усилия к тому, чтобы храм на этом месте был возведен в скорейшее время», — сказал он.

Затем глава Пензенской митрополии преподал верующим крест для целования.

Всем участникам богослужения на молитвенную память были подарены иконки святителя Спиридона Тримифунтского, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.


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