В Пензе завершается установка мозаичных икон на фасады Спасского кафедрального собора Религия

Пенза, 26 июня 2025. PenzaNews. Работы по установке мозаичных икон на фасады Спасского кафедрального собора в Пензе, стартовавшие в октябре 2023 года, вступили в завершающую стадию.

Фото: Пензенская-епархия.рф, Анна Сорина

«25 июня 2025 года специалисты приступили к установке ростовой мозаичной иконы Спасителя «Господь Вседержитель», которая располагается с восточной стороны на алтарной апсиде Спасского кафедрального собора», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенской епархии.

В нем уточняется, что икону изготовила художник-мозаичист творческой мастерской Анатолия Алешина Елена Зелева.

«Работы данной мастерской можно увидеть в Благовещенском соборе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря и во многих городах России. Все мозаики Спасского собора Пензы также были выполнены художниками этой мастерской», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что на фасадах Спасского собора уже размещены мозаичные иконы: Казанская (Пензенская) икона Божией Матери — с северной стороны, икона святителя Иннокентия Пензенского — с южной стороны, а также с западной (над главным входом) — Деисис — композиция, состоящая из трех икон, в центре которой располагается образ Иисуса Христа Пантократора, слева — икона обращенной к нему Богородицы, справа — образ Иоанна Крестителя.

«Процесс создания мозаики состоит из нескольких этапов кропотливой работы. Сначала на основе древних образцов создают эскиз. После создания и распечатки эскиза в натуральную величину, мозаика набирается вручную в мастерской на сетке отдельными камушками смальты. Множество оттенков смальты, используемых при создании мозаики, подбираются художником индивидуально, с учетом пространства, освещения и высоты того места, на котором будет располагаться икона. Транспортируется мозаика частями, которые располагаются на прочной основе, как правило, фанере. На месте установки сначала производится «сухой» монтаж на саморезы, затем приклеивание и затирка швов. Монтаж проводят при плюсовой температуре и желательно при отсутствии осадков. А уже после установки качественная фасадная мозаика может выдерживать любые перепады погоды на протяжении многих веков», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что после завершения работ на фасаде собора сотрудники творческой мастерской займутся созданием мозаичных икон для Евлампиевской церкви-усыпальницы.