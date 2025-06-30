14:06:46 Понедельник, 30 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 2 июля пройдет вечер памяти архиепископа Серафима (Тихонова)

12:25 | 30.06.2025 | Религия

Печать

Пенза, 30 июня 2025. PenzaNews. Вечер памяти архиепископа Серафима (Тихонова), управлявшего Пензенской епархией с 1978 по 2000 годы, пройдет в духовно-просветительском центре «Спас» при Спасском кафедральном соборе Пензы в предстоящую среду, 2 июля.

В Пензе 2 июля пройдет вечер памяти архиепископа Серафима (Тихонова). Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для зрителей выступит пензенский епархиальный камерный хор «Спас» и будут представлены кадры с участием архиепископа Серафима. Почетные гости, знавшие его при жизни, поделятся воспоминаниями о владыке», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенской епархии.

В нем отмечается, что в фойе духовно-просветительского центра организована фотовыставка, посвященная архиепископам Серафиму (Тихонову) и Феодосию (Погорскому).

Из текста также следует, что 3 июля по случаю 25-й годовщины со дня кончины архиепископа Серафима (Тихонова) в Успенском соборе будет отслужена литургия, а затем — панихида.

«Богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим», — уточняется в сообщении.


Читайте также
Житель Белинского района стал жертвой мошенничества при покупке автомобиля Житель Липецкой области подозревается в краже двух автомобилей в Нижнем Ломове
Ремонтные работы в школе села Студенки ведутся со значительным отставанием от графика — прокуратура Мошенники выманили более 640 тыс. рублей у жителя Пензенского района
Ограничения в работе пензенского аэропорта продлены до 15.00 — губернатор В Каменском районе полицейские задержали работника предприятия, который похищал молочную продукцию
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама