В Пензе 2 июля пройдет вечер памяти архиепископа Серафима (Тихонова) Религия

Пенза, 30 июня 2025. PenzaNews. Вечер памяти архиепископа Серафима (Тихонова), управлявшего Пензенской епархией с 1978 по 2000 годы, пройдет в духовно-просветительском центре «Спас» при Спасском кафедральном соборе Пензы в предстоящую среду, 2 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для зрителей выступит пензенский епархиальный камерный хор «Спас» и будут представлены кадры с участием архиепископа Серафима. Почетные гости, знавшие его при жизни, поделятся воспоминаниями о владыке», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенской епархии.

В нем отмечается, что в фойе духовно-просветительского центра организована фотовыставка, посвященная архиепископам Серафиму (Тихонову) и Феодосию (Погорскому).

Из текста также следует, что 3 июля по случаю 25-й годовщины со дня кончины архиепископа Серафима (Тихонова) в Успенском соборе будет отслужена литургия, а затем — панихида.

«Богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим», — уточняется в сообщении.