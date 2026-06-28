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Олег Мельниченко, Рустам Минниханов и Талгат Таджуддин посетили стройплощадку общественно-культурного комплекса в Малом Труеве

08:02 | 28.06.2026 | Религия

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Пенза, 28 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, глава Татарстана Рустам Минниханов и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин в селе Малый Труев Кузнецкого района, где 27 июня проходил XVI всероссийский сельский Сабантуй, посетили стройплощадку общественно-культурного комплекса.

Олег Мельниченко, Рустам Минниханов и Талгат Таджуддин посетили стройплощадку общественно-культурного комплекса в Малом Труеве

Фото: Pnzreg.ru

Он будет включать в себя Соборную мечеть и два здания для проведения религиозных, торжественных и образовательных мероприятий.

Как отметил Талгат Таджуддин, молодому поколению нужно всесторонне развиваться, не забывая при этом о своих корнях.

В свою очередь Олег Мельниченко сообщил, что территория, на которой возводятся общественно-просветительский центр и Соборная мечеть, станет историческим парком «Труев».

«Мы создали инфраструктуру, будем развивать ее дальше. Создадим здесь фестивальные площадки, чтобы в Пензенскую область приезжало как можно больше гостей», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.


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