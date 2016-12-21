Виктор Кувайцев назвал организацию транспортного обслуживания одним из приоритетов власти Общество

Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев назвал организацию транспортного обслуживания одним из приоритетных направлений деятельности органа местного самоуправления.

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«Основными принципами организации транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом являются безопасность перевозок пассажиров, качественное и стабильное транспортное обслуживание», — сказал он, выступая в большом зале мэрии с докладом о предварительных итогах социально-экономического развития Пензы в среду, 21 декабря.

Виктор Кувайцев напомнил, что в целях совершенствования маршрутно-транспортной сети города внесен ряд изменений в схемы движения некоторых автобусов большой, малой и средней вместимости.

В качестве дополнительной меры социальной поддержки жителей Пензы он назвал организацию транспортного обслуживания на 24 дачных маршрутах.

«Необходимо отметить и работу общественного совета по контролю за качеством регулярных перевозок», — сказал мэр.