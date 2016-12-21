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Районы Пензенской области активно включились в месячник против контрафактного алкоголя

16:46 | 21.12.2016 | Общество

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Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Представители районов Пензенской области активно включились в месячник по борьбе с контрафактным алкоголем, который стартовал в регионе 5 декабря и продлится по 5 января.

Районы Пензенской области активно включились в месячник против контрафактного алкоголя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если в течение двух предыдущих недель большинство звонков на телефон горячей линии: +7 (8412) 30-64-03, открытой по поручению губернатора Ивана Белозерцева, поступали из Пензы, то в настоящее время приходят сообщения из районов: Бековского, Бессоновского, Вадинского, Городищенского, Каменского, Нижнеломовского, Шемышейского и других», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области.

По словам специалистов, нарушения, о которых сообщают жители региона, носят разноплановый характер. Они касаются продажи нелегального алкоголя в магазинах «из-под прилавка», реализации парфюмерно-косметической продукции и технических жидкостей под видом спиртосодержащих напитков, а также осуществления торговли без разрешительной документации.

Вся информация, поступающая на горячую линию, систематизируется и передается в ответственные службы, в том числе в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», месячник по борьбе с контрафактным алкоголем объявлен в Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева с 5 декабря 2016 года по 5 января 2017 года.

Активное участие в нем принимают представители правоохранительных органов, исполнительных органов государственной власти и региональных общественных организаций.

Помимо телефона горячей линии, жители могут сообщить о нарушениях по номеру, действующему в министерстве сельского хозяйства Пензенской области: +7 (8412) 56-33-08. По всем озвученным фактам проводятся проверки.

В связи с происшествием в Иркутской области, где концентратом «Боярышник» отравились несколько десятков человек, организованы массовые проверки аптечных сетей. Специалисты изучают сведения о производителях и поставщиках поступивших в продажу партий.

В Пензе принято решение об изъятии «Боярышника» и аналогичных настоек из муниципальных аптек.
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