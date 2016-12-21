В Пензе наблюдается устойчивая тенденция сокращения преступности — мэр Общество

Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Устойчивая тенденция сокращения преступности наблюдается в Пензе в последние годы. Об этом сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев, выступая в большом зале мэрии с докладом о предварительных итогах социально-экономического развития Пензы в среду, 21 декабря.

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«Так, число зарегистрированных преступлений в сравнении с 2015 годом уменьшилось на 12%. Также зарегистрировано сокращение числа преступлений, совершенных на улицах города и в общественных местах. На 13% уменьшилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними. Число преступлений, зарегистрированных в сфере семейно-бытовых отношений, сократилось на 3,4%», — привел статистику мэр.

По его словам, стабилизации криминогенной обстановки способствует действующая в Пензе система профилактики правонарушений, объединившая работу местных властей, правоохранительных органов и населения.

В частности, Виктор Кувайцев подчеркнул, что активное участие в охране общественного порядка принимает народная дружина Пензы и советы общественности по профилактике правонарушений.

Кроме того, градоначальник отметил, что мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны людей на водных объектах выполнены в полном объеме.

«Приволжским региональным центром МЧС России городской округ Пенза был удостоен второго места по итогам смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Приволжском федеральном округе» среди административных центров с населением от 500 тыс. до 1 млн. жителей», — сказал он.