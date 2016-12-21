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В Пензенской области будут развивать постинтернатное сопровождение повзрослевших сирот

19:51 | 21.12.2016 | Общество

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Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Отдельную ставку для специалиста, который займется постинтернатным сопровождением выпускников детских домов, планируется предусмотреть в одном из учреждений, подведомственных министерству образования Пензенской области, с 1 января 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова в среду, 21 декабря.

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Дети, которые заканчивают школу в детском доме, как правило, поступают в какие-либо профессиональные учебные заведения. [...] Пока они учатся, есть постинтернатное сопровождение. Им во многих вещах помогают: или воспитатели, как, например, в колледже, или кураторы в вузах», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что этого бывает недостаточно, в результате молодые люди остаются один на один с навалившимися на них проблемами.

В качестве примера Елена Столярова привела историю 20-летней выпускницы детдома, которая одна воспитывает двоих детей.

«Ей нужно к кому-то обратиться, чтобы ей помогли, например, устроить их в детсад, помочь собрать документы. Ребенок может заболеть — она с одним ложится в больницу, но куда ей деть второго? Ей нужна помощь или волонтеров, или сиделки. Она должна иметь возможность куда-либо обратиться с этой проблемой», — пояснила омбудсмен.

Елена Столярова добавила, что эта девушка на протяжении многих лет пыталась найти мать, но поиски не дали результатов, вследствие чего близкую родственницу должны признать безвестно отсутствующей, а выпускнице детдома — выплачивать пенсию по потере кормильца, которая была бы хорошим подспорьем для молодой мамы, но и в этом случае женщине необходимы консультация и поддержка.

«Пока что этим занимается мой аппарат, но таких детей более 100», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

По ее словам, можно привести множество примеров, когда выпускники детдомов, начиная взрослую жизнь, сталкиваются с трудностями, которые решить в одиночку им не под силу.

Елена Столярова уточнила, что особенно поддержка нужна бывшим воспитанникам нижнеломовского дома-интерната для детей с физическими недостатками.

«Они нуждаются в сопровождении, по крайней мере, чтобы посмотреть, насколько жилье приспособлено с учетом ограничения их физических возможностей, допустим, дотянутся ли они до электрокотла, который висит на стене, какая ванная — высокая или низкая», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что специалист, который, предположительно, начнет работу в будущем году, будет на постоянной основе отслеживать возникающие у молодых людей проблемы, в том числе в сферах трудоустройства и ЖКХ, способствовать их скорейшему решению, а при необходимости доводить соответствующую информацию до ответственных учреждений и ведомств.

«Речь идет, в первую очередь, о том, чтобы помочь им адаптироваться к абсолютно самостоятельной жизни — без преподавателей и без кураторов», — подчеркнула Елена Столярова.
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