Лидер пензенских коммунистов предложил поставить памятник Берии Общество

Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев выступил с инициативой установки в городе Заречном памятника революционеру, министру внутренних дел СССР Лаврентию Берии.

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«Мы сегодня отмечаем не только 137-ю годовщину со дня рождения Иосифа Сталина, но и 120-летие со дня рождения дважды Героя Советского Союза, маршала двух государств — СССР и Польши — Константина Рокоссовского. А в 2019 году мы будем отмечать 120 лет со дня рождения Лаврентия Берии — одного из создателей ядерного щита нашей Родины. И к этой дате нам нужно тоже готовиться. В наших планах к 2019 году поставить памятник Берии в городе Заречном», — сказал Георгий Камнев в ходе в ходе памятного мероприятия, прошедшего у бюста генералиссимуса в Пензе в среду, 21 декабря.

Собравшиеся приветствовали предложение лидера пензенских коммунистов аплодисментами, сообщает пресс-служба обкома КПРФ.

Тема возможной установки памятника Лаврентию Берии в Заречном впервые была затронута в публичном пространстве Георгием Камневым еще весной 2016 года.

В ходе онлайн-конференции, организованной на сайте ИА «PenzaNews» в последний день мая, первый секретарь обкома Компартии России, отвечая на соответствующий вопрос одного из пользователей, заявил, что в ближайшее время установка бюста не планируется.

Вместе с тем он подчеркнул, что сама по себе идея хорошая.

«У товарища Берии много заслуг, но, пожалуй, наиболее значимое его начинание — это советский атомный проект. Думаю, такой памятник следует установить в нашем «атомграде» Заречном к 70-летию первой советской атомной бомбы в 2019 году», — сказал Георгий Камнев, призвав участника онлайн-конференции оказать содействие в организации сбора средств на разработку и изготовление памятника.