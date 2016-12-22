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Жители Пензенской области смогут проверить легальность алкоголя через мобильное приложение

08:43 | 22.12.2016 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Пользователи смартфонов, в том числе проживающие на территории Пензенской области, смогут проверить легальность алкоголя с помощью мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко», разработанного Росалкогольрегулированием РФ.

Жители Пензенской области смогут проверить легальность алкоголя через мобильное приложение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам заместителя начальника управления рынка продовольствия и лицензирования регионального Минсельхоза Павла Гусева, использование данного приложения поможет избежать покупки некачественного спиртного.

«Кроме того, с помощью данного приложения потребитель сможет сообщить о местах реализации недоброкачественной продукции, что позволит обеспечить легальность алкогольного рынка», — сказал он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Пензенской области, приложение позволяет путем сканирования штрихкода, акцизной марки или QR-кода чека, выданного при покупке алкоголя, определить легальность продукции по данным из системы ЕГАИС.

«Также оно позволяет установить легальность продажи алкогольной продукции в торговой точке, найти ближайшие легальные пункты реализации спиртного с указанием юридического лица, идентификационного номера налогоплательщика, номера выданной лицензии и срока ее действия, сообщить о найденном нарушении в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка», — добавили в ведомстве.
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