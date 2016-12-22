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Иван Белозерцев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником

08:22 | 22.12.2016 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников энергетического комплекса с профессиональным праздником, который отмечается в четверг, 22 декабря.

Иван Белозерцев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В современном мире энергетика по праву является одним из стратегических приоритетов государства. Ваш плодотворный труд оказывает важнейшее влияние на динамичную работу всех отраслей хозяйства, на качество жизни людей», — отметил глава региона.

Он также выразил уверенность в том, что профессионализм, добросовестный труд, целеустремленность и энергия работников отрасли позволят выйти на новый уровень свершений, а также поддержать и приумножить славу предшествующих поколений.

«Желаю вам  крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов на  благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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