Иван Белозерцев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником Общество

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников энергетического комплекса с профессиональным праздником, который отмечается в четверг, 22 декабря.

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«В современном мире энергетика по праву является одним из стратегических приоритетов государства. Ваш плодотворный труд оказывает важнейшее влияние на динамичную работу всех отраслей хозяйства, на качество жизни людей», — отметил глава региона.

Он также выразил уверенность в том, что профессионализм, добросовестный труд, целеустремленность и энергия работников отрасли позволят выйти на новый уровень свершений, а также поддержать и приумножить славу предшествующих поколений.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.