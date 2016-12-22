В Пензе изъято 6 тыс. флаконов косметического лосьона без документов Общество

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Сотрудники полиции и администрации Октябрьского района Пензы выявили факт реализации косметического лосьона без документов в торговом павильоне на улице Аустрина.

Фото: 58.мвд.рф

«Он продавался наряду с другими косметическими товарами, однако на витрине представлен не был. Флаконами с жидкостью объемом 100 мл торговали по 25 рублей за штуку», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в итоге было изъято 6 тыс. флаконов.

«Образцы изъятой жидкости направлены в экспертно-криминалистический центр управления МВД России по Пензенской области на исследование для определения наличия веществ, опасных для жизни и здоровья потребителей. По данному факту проводится проверка», — сказали в полиции.